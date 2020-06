Hogyan teheted még jobbá a kávédat?

Fotó: 123 RF

2020. június 8.

Helló, hétfő! Induljon jól a hét egy frissítő, zamatos kávéval! De hogyan tehetjük még finomabbá a napindító vagy akár a délutáni kávénkat? A szemes kávé igazán meghálálja magát, de azért jó, ha pár dologra odafigyelünk.

Járt utat járatlanért…

Igen! Ezúttal mindenkit erre biztatunk! Bár egyszerűbb időről időre leemelni a polcról a jól bevált márkánkat, ennek ellenére merjünk kísérletezni! És ne hagyatkozzunk minden esetben a szupermarketek kínálatára, a kávészaküzletekben egészen különleges kincsekre bukkanhatunk.

Tároljuk megfelelően a szemes kávét

Ha megvettük a tökéletes kávét, még nem dőlhetünk hátra. Fontos a megfelelő tárolás, hogy megőrizze kávénk az aromáját. Tegyük légmentesen záródó dobozba, száraz, hűvös, sötét helyen érzi magát a legjobban. Bár berakhatjuk fagyasztóba, baja nem lesz, de ha módunk van rá, inkább csak hűvös helyen legyen a „lakhelye”. Az is lényeges, hogy ne kerüljön meleget termelő konyhai gép (sütő, tűzhely) közelébe.

Szemes, de nem szemre mérve

Mérjük ki pontosan a kávét! Valamennyi főzési eljárás különböző mennyiségű kávét kíván. A kávé mennyisége nem csupán attól függ, hogy hány csészényi főzetet szeretnénk készíteni, hanem a kávéfőzőnktől is. Kísérletezzük ki, hogy mennyi kávéból lesz igazán finom az ital, majd mérjük ki minden egyes alkalommal.

Őrlés – megfelelően

Számos kávédaráló közül választhatunk. A vásárlás során ne csak a vásárlói tapasztalatokat vagy a gép márkáját vegyük figyelembe, hanem azt is, hogy milyen kávéfőzőhöz választjuk a darálót. Az olasz jellegű presszógépekhez finom őrlemény az ideális, a kotyogós kávéfőzőkhöz közepesen durva, a dugattyús kávéfőzőkhöz pedig egészen durva őrleményre lesz szükségünk.

A vízről se feledkezzünk meg

Az ital – bármennyire is profi módon készítjük – tulajdonképpen két komponensből áll: (szemes) kávéból és vízből. Ez utóbbit se hanyagoljuk el! Gyakorlatilag majdnem ugyanolyan fontos, mint maga az őrlemény. Használhatunk palackozott vizet és csapvizet is – ez utóbbit viszont csak akkor ajánlott, ha van otthon víztisztító berendezésünk.

Próbáljunk ki egy másik főzési technikát

Ha kávéfőzőt keresgélünk egy webshopban, rögtön az első szűrési feltétel a gép fajtája lesz. A professzionális karos gépeket rendkívül magas áruk miatt akár ki is zárhatjuk, az egyszerűbb karos gépek között is találunk kitűnő készülékeket. Aki nem szeretne külön darálót, választhat automata gépet beépített kávédarálóval, és persze ott van a jó öreg kotyogós is, amelyre rengetegen esküsznek. A filteres és a kávépárnás gépeket ezúttal kihagyjuk, hiszen ezek teljesen más módon működő eszközök. Minden fajtának megvan a maga előnye és hátránya, mérlegeljünk, hogy számunkra melyik a leginkább megfelelő.

Tartsuk tisztán az eszközeinket

A kávéfőzőnk nem öntöttvas serpenyő, azaz egyáltalán nem lesz jobb és patinásabb a lerakódásoktól. Épp ellenkezőleg: erősen romlani fog a lefőzött ital minősége. Érdemes betartani a használati útmutató ajánlását a karbantartás, tisztítás gyakoriságára vonatkozóan. A méregdrága tisztítószerek helyett viszont természetes tisztítószerekre is hagyatkozhatunk: 1 rész ecet 2 rész vízzel keverve csodákat tesz.

Forrás: The Spruce Eats